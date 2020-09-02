استطلاع رأي: 75% من الشباب التركي لن يصوت لحزب "أردوغان"

كشف استطلاع رأي تركي، عن تراجع كبير في شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وبيّن أن 75% من شباب جيل الألفينات الذين ينتخبون لأول مرة والذين يتخطى عددهم 7 ملايين شاب لن يصوتوا لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

من جهته، أعلن نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جورسال تكين، اليوم الأربعاء، أن الحزب أعدّ تقريرًا عن احتمالية التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن 25% من الشباب سيصوتون لحزب أردوغان وفقا لموقع "تركيا الآن".

وبيّن موقع "تي 24" التركي، أن السبب وراء عزوف الشباب عن التصويت لحزب أردوغان هو عدم اهتمام الحزب بهم، وفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الرئيس التركي، أردوغان، دعا في يوليو الماضي، لحجب منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعرض ابنته وزوجة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، إسراء أردوغان للإهانة من أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنجبت مولودها الرابع، حمزة بيرات.