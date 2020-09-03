أعراض مرضية تمنع الأطفال من المدرسة في المخطط الدراسي الجديد

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتخذ قطاع التعليم عدة خطوات لحماية صحة الطلاب، لذلك تم تنفيذ عدة إجراءات استثنائية للمرة الأولى بالنصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ليتم استكماله في خطة العام المقبل.

وحصلت "الوطن"، على المخطط الحكومي الصحي لبدء العام الدراسي الجديد، والذي تضمن مجموعة من الإرشادات الطبية التي تساهم في منع العدوى بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل توقعات بموجة انتشار ثانية خلال الشهور القادمة، من بينها الحضور يومين فقط لجميع المراحل الدراسية، وتنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول ليومين فقط بتعليمات الدراسة الجديدة.

كما تضمن المخطط أنه يتوجب على الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرساله للمدرسة وإخبار مشرف الباص، وهو ما فسره أطباء متخصصون بشأن الحالات المرضية التي تستوجب عدم الانتقال للمدرسة.

استشاري أطفال: يجب التفريق بين الأعراض الناجمة عن الأسباب المعروفة والأخرى المجهولة

وقال الدكتور محمد طه، استشاري طب الأطفال، إنه توجد عدة أعراض على الأهالي متابعتها في أبنائها حال حدوثها، والتي تستلزم عدم الخروج من المنزل والذهاب للمدرسة، موضحا أن الأطفال في الأغلب هم أداة لنقل العدوى بكورونا.

وأضاف "طه"، لـ"الوطن"، أن طلاب رياض الأطفال سرعان ما يتم شفائهم من المرض، موضحا أنه يجب ملاحظة الأعراض ذات الأسباب المجهولة، وليس ارتفاع الحرارة الناجم عن التهاب الحلق، وإنما السخونية مجهولة السبب، بالإضافة للتفريق بين الأطفال الذين يعانون من الحساسية والجيوب الأنفية عن أعراض كورونا.

الزكام والرشح والكحة الشديدة، هم من بين الأعراض الواجب ملاحظتها بين الأطفال، وفقا لطه، بجانب فقدان الشهية والهمدان المستمر، موضحا أن تلك الأعراض العادية لكورونا بات قطاعا كبيرا يمتلك وعيا بشأنها.

وتابع أن فيروس كورونا بات له أعراض على الجهاز التنفسي أيضا، منها ما يكون دون الجهاز التنفسي، وإنما بالهضمي، مثل الإسهال وفقدان الشهية، مع استمرار الشعوب بحاستي الشم والتذوق، مؤكدا أن كل تلك الأعراض تعتمد على مناعة الحالة الصحية للأطفال، لذلك في حالة الشك يجب سرعة زيارة الطبيب للتأكد من الإصابة.

أستاذ مناعة: أعراض الإصابة في الجهاز الهضمي أكثر انتشارا بين الأطفال

كما يرى الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، أنه على الأهالي ترسيخ ثقافة الإجراءات الوقائية بين أبنائهم والألتزام بها خلال تلك الفترة ومع الدراسة من ارتداء الكمامة وتعقييم الوجه واليدين والتباعد الاجتماعي، ومنع خروج المصابين بارتفاع درجة الحرارة، مع تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيروسات، مشددا على أن الالتزام بسلوكيات الوقاية الصحية هي الأهم حاليا والفيصل في منع انتشار الجائحة مجددا.

وأوضح "مصباح"، أن كورونا بات له أكثر من عرض حاليا، وليس قاصرا على الجهاز التنفسي ويصل للهضمي أيضا، حيث تظهر على الأطفال درجة حرارة عالية لمدة 24 ساعة، والتي تختفي ويعقبها إسهال وقئ وفقدان للشهية وآلام شديدة للبطن، والتي يظنها البعض نزلة معوية، ولكنها تستلزم زيارة الطبيب للتأكد من الأمر.

وأشار إلى أنه على الأهالي ملاحظة أي أعراض تنفسية من الحرارة والكحة وضيق بالتنفس وفقدان حاسة الشم أو التذوق، موضحا أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا.