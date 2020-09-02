شروط القبول بالشعبة الإنجليزية لكلية الحقوق في جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة ناجي عبد المؤمن، بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفقا للشروط التالية:

الشروط المطلوبة للقبول بالشعبة الإنجليزية كلية الحقوق بجامعة عين شمس

أن يكون الطالب ملتحقًا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام)، ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيًا طبقًا للائحة الشعبة.

حصول الطالب علي 42 درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقًا لشروط الشعبة للعام الجامعي 2019/2020.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالشعبة الإنجليزية كلية الحقوق بجامعة عين شمس

وأوضح محمد صافي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:

1) صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتًا.

2) صورة شهادة الميلاد.

3) صورة خطاب الترشيح.

4) 2 صورة شخصية

5) فتح الملف.

6) حافظة أوراق.

مع الالتزام باتخاذ كل التدابير الاحترازية أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.