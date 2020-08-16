نائب محافظ القليوبية توجه بحل مشاكل الصرف الصحي بقريتين ببنها

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، قريتي طحلة ودجوي التابعتين لمركز ومدينة بنها، للاستماع إلى مشاكل أهلها، والاستجابة لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بمشكلة القمامة والوحدة الصحية، ومطابق الصرف الصحي.

وتقدم أهالي قرية دجوي بشكوى بخصوص مطابق الصرف الصحي الموجودة في طريق بلتان - طحلة، حيث أن بعضها مكشوف وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الأطفال بها، والبعض الآخر مرفوع عن الأرض ويعوق حركة سير السيارات.

وأجرت "ريان" جولة ميدانية للمكان محل الشكوى، ولاحظت بالفعل وجود مطابق غير مطابقة، وكلفت نائب رئيس المدينة ورئيس القرية مع مديرية الطرق والشركة القائمة على توصيل الصرف الصحي بحل المشكلة في أقرب وقت.

كما تفقدت نائب المحافظ، الوحدة الصحية بطحلة بناء على شكوى الأهالي، لسوء الخدمة بها، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وتبين أن الوحدة الصحية بطحلة تعمل بخدمة جيدة ولا توجد أي مشاكل، فضلًا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية.

وعقدت "ريان"، لقاءً مع عيد عزت رئيس الوحدة المحلية بطحلة، ومدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومتعهدي النظافة بالقرية (شركة السعد للنظافة – شركة الوعد ) لسرعة رفع تراكمات القمامة، وإزالة أسباب الشكوى، وضرورة إجراء محاضر لكل المخالفين، وتحديد مكان لتجمع القمامة، فضلًا عن توفير بيئة نظيفة للمواطنين.