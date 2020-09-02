"شباب الأحزاب":الانضمام إلينا له ضوابط.. ونتوقع هجوما من أصحاب المصالح

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا، أكدت فيه أنه منذ تأسيسها في مطلع 2018 أخذت على عاتقها أن تكون حجر الزاوية في تنمية الحياة السياسية، ومنصة تجمع كل الأطياف والأيدلوجيات في حوار وعمل جاد هدفه البناء وتقديم السياسة بمفهوم جديد، يحقق أحلام جيل من الشباب في دولة مدنية حديثة، لذلك كانت وما زالت تتأني وتتوخى الحذر في عضويتها حفاظًا على أهدافها ومبادئها.

وذكر البيان أن التنسيقية بدأت بعضوية 25 حزبًا و10 من الشباب السياسي الفاعلين، ومن ثم لم تبحث عن عدد قدر ما بحثت عن مضمون يحقق هدفها في تنمية الحياة السياسية، ووضعت ضوابط صارمة للانضمام إليها، سواء من الأحزاب أو السياسيين، منها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا، وأن يكون حسن السمعة، وتقديم ورقة سياسات، وهذه الشروط موضوعة علي جميع صفحات التنسيقية، وضمن استمارة تسجيل العضوية.

وردًا علي ما نشرته دعاء خليفة عضو حركة "تمرد" السابقة من أنها رفضت الانضمام للتنسيقية، ذكر البيان أن هذا الكلام عار من الصحة، وأنها سبق وتقدمت للانضمام للتنسيقية، ورُفض طلبها لمخالفتها شروط الانضمام، وأهمها شرط العمر لانها تخطت الأربعين عامًا، إضافة لشرط حسن السمعة، فقد سبق فصلها من حركة "تمرد" بسبب خلافات مالية وأخلاقية و"أمور ننأي بأنفسنا الحديث عنها".

وأكدت التنسيقية أنها ترحب بالانضمام لها وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها حفاظًا على أهدافها، مشيرة إلى أن محاولات الهجوم والنيل منها غرضها عرقلة مسيرة النجاح والتقدم الذي يتحقق يومًا بعد يوم، فلم يكن لأحد أن يتوقع أن يستمر كيان يجمع كل هذه الأفكار بل ويحقق النجاح بالعمل الجاد، وأن يعلي فيه الشباب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.

وذكرت التنسيقية في بيانها "هذا الهجوم لم ولن يثنينا عن المضي قدمًا نحو تحقيق ما تعاهدنا عليه من أجل رفعة الوطن وتقدمه".