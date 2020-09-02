رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 5 مصانع "بير سلم" للسلع الغذائية في حملة بالقناطر

كتب:

حسن صالح
06:56 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

ضبطت مديرية أمن القليوبية 5 مصانع بدون ترخيص بينها مصنع لإنتاج المقرمشات ومخزن لـ"الشيبسي" وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد "محمد غيث" مأمور مركز شرطة القناطر، يفيد بقيادة العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات حملة مكبرة بالتنسيق مع التموين والبيئة، استهدفت مصانع السلع الغذائية بالقناطر، أسفرت عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص، هى مصنع مقرمشات "سناكس" ومخزن لتخزين "الشيبسي" ومصنع لإنتاح الخزف والفخار "أطقم التوابل" وأخر لطباعة العبوات والملصقات بدون موافقة الجهات المسئولة، وتبين أن جميع المنشأت تدار بدون ترخيص من البيئة أو التموين وتستخدم علامات تجاريه لشركات كبرى "مقلدة" وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ المزيد:

"انزل وشارك".. حملة لمعلمي القليوبية لتعزيز المشاركة السياسية

محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة المباني المخالفة بقرية أبو سنة بقليوب

محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة في شبرا الخيمة

مياه القليوبية تطلق حملة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

أمن القليوبية : إزالة 15 حالة تعد بكفر شكر ضمن حملة "حق الشعب"

محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الباعة الجائلين بمنطقة الحرس الوطني

لليوم الثاني.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقليوب

استجابة للشكاوى.. نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة اشغالات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقليوب