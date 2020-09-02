ضبط 5 مصانع "بير سلم" للسلع الغذائية في حملة بالقناطر

ضبطت مديرية أمن القليوبية 5 مصانع بدون ترخيص بينها مصنع لإنتاج المقرمشات ومخزن لـ"الشيبسي" وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد "محمد غيث" مأمور مركز شرطة القناطر، يفيد بقيادة العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات حملة مكبرة بالتنسيق مع التموين والبيئة، استهدفت مصانع السلع الغذائية بالقناطر، أسفرت عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص، هى مصنع مقرمشات "سناكس" ومخزن لتخزين "الشيبسي" ومصنع لإنتاح الخزف والفخار "أطقم التوابل" وأخر لطباعة العبوات والملصقات بدون موافقة الجهات المسئولة، وتبين أن جميع المنشأت تدار بدون ترخيص من البيئة أو التموين وتستخدم علامات تجاريه لشركات كبرى "مقلدة" وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.