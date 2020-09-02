مصادر: طرح أراضي الإسكان الاجتماعي خلال أيام والنصيب الأكبر للصعيد

أكّدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ الوزارة بصدد طرح كراسات أراضي الإسكان الاجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري، مبينة أنَّ مدن الصعيد سيكون لها النصيب الأكبر من أعداد الأراضي المطروحة.

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ مدن العاشر من رمضان والسادات و15 مايو ودمياط الجديدة ستكون في مقدمة كراسة الشروط بالمدن المطروحة بمحافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري، مشيرة إلى أنَّ مقدم جدية الحجز لن يزيد على 25 ألف جنيه فقط.

وقالت المصادر، إنَّ كراسات شروط الإسكان الاجتماعي ستتوافر ببنوك الإسكان والتعمير فور الإعلان عن قرعة الأراضي، ومن المتوقع ألا يقل عدد الأراضي المطروحة بالقرعة الجديدة عن 2000 قطعة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرحت حزمة من الأراضي المتميزة والأكثر من متميزة أغسطس الماضي بعدد من المدن الجديدة بأسعار تنافسية، وأغلقت باب التقديم لحجز الأراضي الخميس الماضي، على أن تتاح القرعة الإلكترونية للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، خلال الشهر الجاري.