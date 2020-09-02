مصدر: إعلان أسماء المقبولين بالجامعات الخاصة مطلع الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن الجامعات ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل إعلان الأسماء النهائية المقبولة بمختلف كلياتها، وفقاً للتنسيق الداخلي للكليات، وفى ضوء مجموع الثانوية العامة، على أن تمنح الجامعات الخاصة الطلاب المقبولين الذين لم يسددوا المصروفات فترة سماح 72 ساعة لسدادها، ثم تلجأ بعدها لقوائم الانتظار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعات الخاصة، لم يبت في أمر المنح الدراسية للطلاب ما عدا المتفوقين في اجتماعه الماضي خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا ان الأمر سيتم طرحه في اجتماع المجلس المقبل المقرر عقده منتصف سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى ان الجامعات بدات بالفعل في مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020 بإعطائهم منحاً شاملة التكاليف.

وأوضح، أن النسب المقررة للمنح تتتراوح دومًا ما بين الـ5% إلى 10%، من إجمالي عدد الطلاب بكل كلية، لافتًا إلى أن العام الماضي كانت 5%، مع إعطاء الجامعات نسبة زيادة 5% أيضًا فوق أعدادها.