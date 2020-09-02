محافظ الفيوم: 77% من أصحاب مخالفات البناء تقدموا للتصالح

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة استردت 6 آلاف فدان، و42 ألف متر خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الأنصاري"، خلال لقاء خاص على شاشة "تن"، أن هناك 77% من المخالفين تقدموا للتصالح مع الدولة بسبب التعديات، وأن هناك عملًا ومجهودًا يبذل لإنهاء ملف التصالح بشكل سريع، مؤكدًا أنه ليس هناك أي فرصة أخرى للتصالح بعد 30 سبتمبر على مخالفات البناء.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إنه لا يوجد مد لفترة أخرى للتصالح حول مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، مشددًا على أن ذلك يعتبر آخر موعد لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، ولن يتم قبول طلبات أي طلبات بعد الموعد المحدد

وتابع: "القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.. لا يوجد مد وهذا الموعد هو موعد نهائي".