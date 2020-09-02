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محمود مسلم

تقرأ غداً.. السيسي يوجه الحكومة بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية

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الوطن
07:45 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
تقرأ غداً.. السيسي يوجه الحكومة بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام التعملية الدراسية.

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