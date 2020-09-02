الأوقاف تتسلم 14 مسجدا بمحور المحمودية وجنوب سيناء

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، سبعة مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهي مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي، وعزبة التيرو، ومسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة عزبة حجازي، ومسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، والبكاتوشي، ومسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبدالقادر محمد حمدي، ومنطقة القلعة، ومسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، وخورشيد ش الرحمة، ومسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس غيط العنب راغب، ومسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة.

من ناحية أخرى، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سبعة مساجد جديدة بالمحافظة يوم الجمعة المقبل، ويلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد "الحق المبين" بمدينة الطور تحت عنوان "الإيمان والعلم"، والمساجد هي مسجد الحق المبين، ومسجد عودة، ومسجد الفرقان بمدينة طور سيناء، ومسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، ومسجد السلام بمدينة نويبع، ومسجد أثبيت بوادي فيران، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس.