"مصر للطيران" تسير اليوم 43 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 43 رحلة جوية، تشمل رحلات دولية وداخلية وشحن جوي، تقل على متنها 3500 راكب من جنسيات مختلفة وإلى وجهات مختلفة.

من المقرر أن تسير مصر للطيران على مدار اليوم، 34 رحلة دولية و7 رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي، بإجمالي 43 رحلة جوية.

وشهدت مصر للطيران، أمس السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط 45 %، من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث زادت الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزارة الطيران المدني، إلى أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.