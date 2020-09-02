رحلات مصر للطيران غدا إلى عواصم العالم المختلفة تقل 3600 راكب

تسيّر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، غدًا الخميس، 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندجامينا، الشارقة، البحرين، تورنتو، نيويورك، الخرطوم، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، و3 رحلات استثنائية إلى كل من لاجوس، جدة، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات جوية شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3600 راكب من جنسيات مختلفة.