اتفاقية مشاركة بالرمز بين مصر للطيران و"آير كايرو" لتوسيع شبكة الخطوط

أعلنت شركة مصر للطيران، تفعيل أولى خطواتهما التنفيذية لمذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها خلال شهر مايو الماضي مع شركة "آيركايرو"، والتي استهدفت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما بعدد من الأسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما بما يخدم عملاء الشركتين مع توفير فرص ربط أفضل فيما وراء مطار القاهرة من خلال تنسيق جداول الرحلات بين الطرفين.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أن توقيع هذه الإتفاقية جاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لتوفير خدمات جديدة للمسافرين خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وتستهدف هذه الإتفاقية في المقام الأول تشجيع وزيادة الحركة السياحية من وإلى مصر والعمل علي ربط مناطق الجذب السياحي داخل مصر بعضها ببعض وزيادة الترددات على المقاصد والمدن السياحية المصرية وكذلك توفير شبكات خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا.

ومن جهته، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنَّ اتفاقية المشاركة بالرمز استهدفت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وسيتم تفعيلها خلال جدول شتاء 2020-2021 حيث ستبدأ مصر للطيران بالسماح بوضع رمز شركة "آير كايرو" على رحلات الشركة الوطنية الداخلية بين القاهرة وكل من مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والإسكندرية وسوهاج، وخارجيًا بين القاهرة إلى كل من روما وميلانو والبحرين وكوبنهاجن.

وأضاف أنَّ هذه الخطوة التنفيذية تأتي في ظل اهتمام شركة مصر للطيران بتحقيق التكامل بين جداول تشغيل الشركتين وطرح العديد من الخيارات أمام عملاء شركة "آير كايرو" للسفر إلى العديد من النقاط التي تُسير إليها مصرللطيران رحلاتها بما يدعم حركة السياحة الداخلية ومنح عملاء مصر للطيران الفرصة للوصول إلى العديد من النقاط بشرق أوروبا والشرق الأوسط عن طريق عدد من المطارات الداخلية بمصر.

وفي السياق ذاته، أوضح حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو عن سعادته بهذه الاتفاقية، فمصر للطيران و"آير كايرو" يعتبرا كيانًا واحدًا وتجمعهما علاقات طيبة علي مدار سنوات حيث تمتلك مصر للطيران 60% من "آير كايرو"، وهذه الاتفاقية تتويجًا للجهود التسويقية بين الشركتين لأنّها تتيح للمسافرين الاستفادة من شبكة الشركتين وكذلك اختيارات وبدائل كثيرة للعملاء المسافرين من وإلي المدن المصرية والسياحية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسمح بدمج شبكتي وخدمات الشركتين حتى يتم توفير خيارات أوسع من الرحلات وفرص متعددة للعملاء، مع حرية في اختيار مواعيد السفر نظراً لتنوع توقيتات الرحلات، خاصة وإن مصر للطيران وآير كايرو تحملان على عاتقهما مسؤولية تزويد عملائهما بشبكة خطوط تنافسية تخدم متطلبات عملاء الشركتين بما يحقق أهدافهما في العودة إلى معدلات التشغيل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتوفر هذه الشراكة الجديدة، للركاب الراغبين في السفر بين مصر وأي مكان سواء رحلات داخلية أو خارجية، وجهات جديدة.

وأضاف أن شركة "آير كايرو" لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى كل من مطارات نابولي وباري بإيطاليا، ويريفان بأرمينيا، وتبليسي بجورجيا ومن مطار الغردقة إلى كل من يريفان وبلغراد بصربيا وتبليسي ومن مطاري سوهاج وأسيوط إلى كل من جدة والرياض، وذلك بمجرد طرح الرحلات على أنظمة الحجز سيمكن لعملاء مصر للطيران حجز الرحلات من خلال مركز اتصالات الشركة الوطنية 1717 ومن أي محمول داخل مصر أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو عن طريق مكاتبها أو وكلاء السياحة حول العالم، كما يمكن لعملاء شركة "آير كايرو" حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com.