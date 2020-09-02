الغربية: حجم الاستثمارات في العام المالي الجاري بلغ 470 مليون جنيه

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الخطة الاستثمارية للمحافظة شهدت قفزة مؤخرًا، تمثلت في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية مختلفة.

وأضاف "رحمي"، خلال استعراضه تطورات الملفات التي تعمل عليها المحافظة خلال اجتماع بـ"فيديو كونفرانس" اليوم مع رئيس الوزراء، أن إجمالي حجم الاستثمارات شهد قفزة ملموسة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغت 470 مليون جنيه، مقارنة بالأعوام الماضية، لاسيما أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2014 – 2015 بلغ 162 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 25600 وصلة منزلية؛ بهدف تقليل حجم التلوث للمناطق الواقعة على فرع رشيد.

وخلال استعراضه، تناول محافظ الغربية أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات في مختلف القطاعات بمدن وقرى المحافظة، مقترحا بعض الحلول والبدائل للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كان "مدبولي"، قد عقد اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حالياً في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.