القصة الكاملة للطبيب المتهم بالتحرش في الغربية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الغربية، شهادات غير موثقة تتضمن اتهام فتيات لطبيب نفسي بالتحرش بهن في عيادته، ودوَّنت الفتيات شهادتهن والوقائع التى تعرضن لها داخل عيادته على صفحاتهن، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".

مصادر أمنية: لم نتلق شكاوى أو بلاغات من الضحايا

ونفى مسؤول أمني رفيع المستوي بمديرية أمن الغربية، ورود شكاوى أو بلاغات رسمية من الضحايا، مؤكدًا تشكيل لجان من مباحث شرطة الإنترنت للكشف عن هوية الفتيات والتأكد من صحة شكواهن، إلى جانب تشكيل فريق بحث جنائي بناءً على توجيهات اللواء هاني مدحت، مدير الأمن، ومدير المباحث الجنائية اللواء محمد عمران، لإجراء تحريات حول الشهادات المتداولة على صفحات الفيس بوك للتأكد من صحتها.

مدير مسؤول بعيادة الطبيب لـ"الوطن" : "حرب شاسعه هدفها الابتزاز والتشهير بسمعتنا من أكاونتات وهميه"

وقال "محمد.أ" إداري بعيادة الطبيب المتهم "ا.ا" إن ما جرى تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي عار تمامًا من الصحة وهدفه الابتزاز والتشهير بسمعه الطبيب بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، وعلق: "حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل شخص لا يراعي الله فى الآخرين".

وأضاف أن الطبيب المتهم يدرس بشكل جدي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى التشهير به بقصد الابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية، فضلًا عن وجود خلافات شخصية بينه وبين آخرين.

كانت الضحية الأولى قالت في شهادتها إنها تعالج نفسياً لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة: "كان دايمًا يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة".

بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، وقالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت عنده لقتني بعيط لأن كنت على أخري، وكنت فاكراه إنه هاينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش" .

فتاة أخرى نشرت أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد إنفصالها عن خطيبها، فذهبت إليه، وحاول إقامة علاقة غرامية معها: "مع الوقت بدأ يكلمني في التليفون ويقول لي أنا بابا إعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جداً، وطلب مني صور شخصية أبعتها له عشان يعزز ثقتى الداخلية بنفسي، بعدين بدأ يكلمني إنه بيحلم بيا وحاول بشكل غير مباشر يتكلم في الدخول في علاقة غرامية".