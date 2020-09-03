لمدة 12 يوما.. قدم أوراقك للالتحاق بوظيفة مهندس في "القومية للأنفاق"

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، صباح الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر الجاري، فتح باب التعيين لـ227 مهندسا في العديد من التخصصات المتنوعة، ومنها مهندسين إشارات واتصالات، ومهندسين ميكانيكا، ومهندسين كهرباء، ومهندسين تصميم وإنشاء مدني، ومهندسين تنفيذ، ومهندسين طرق، ومهندسين عمارة، وأخصائيين حصر ومستخلصات، وتستمر الهيئة في استقبال أوراق المتقدمين حتى مساء 24 من نفس الشهر، وتقدم الأوراق بمقر الهيئة في رمسيس.

وقالت الهيئة، إنه سيتم اختيار المهندسين الأكفاء، ولن يوجد التعاقد دائم، سيتم تجديد التعاقد سنويا، لافتة إلى أنه عقب إغلاق باب تقديم الأوراق، سيتم بحثها جميعا، ومن ثم اختيار المهندسين المناسبين، من خلال عمل كل الاختبارات لهم.

وترصد "الوطن"، تفاصيل المهن المطروحة والأوراق المطلوبة من الهيئة القومية للتعيين.. وهي كالتالي:

أولا: المهن الشاغرة في القومية للأنفاق

1- 17 مهندسا متخصصا في الإشارات والاتصالات.

2- 59 مهندسا متخصصا في الميكانيكا.

3- 13 مهندسا متخصصا في الكهرباء.

4- 6 مهندسين متخصصين في كهرباء الحاسبات.

5- 12 مهندسا متخصصين في تصميم وإنشاء ومدني.

6- 35 مهندسا متخصصا في التنفيذ.

7- 20 مهندسا متخصصا في طرق وأعمال السكة.

8- 15 مهندسا متخصصا في العمارة.

9- 5 أخصائيين في الحصر والمستخلصات.

10- 15 أخصائيا في المراقبة والجودة.

11- 5 أخصائيين في المرور والمساحة.

12- 12 مهندسا متخصصا بتصميم معماري.

13- 3 أخصائيين في التخطيط الفني.

14- 3 مهندسين متخصصين في البحوث.

15- 4 مهندسين متخصصين في الأبحاث وتربة الطرق.

16- 3 أخصائيين في العطاءات والعقود.

ثانيا: الأوراق المطلوبة للتعيين في القومية للأنفاق

1- صورة المؤهل.

2- صورة ما يفيد بعضوية نقابة المهندسين.

3- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صورة الموقف من شهادة الخدمة العسكرية.

6- صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة.

7- أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على ألا تقل عن 70%.

8- عدد 3 صور شخصية مقاس 4 × 6.