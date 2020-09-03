القليوبية تتلقى 79 ألف طلب تصالح برسوم 477 مليون جنيه

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى استلام 2899 طلب تقنين وضع اليد وتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أنه جرى قبول 770 طلبا، وتوجيه 1280 طلبا إلى المساحة العسكرية، لافتا إلى أنه جار البت في 411 طلبا جديدا، إضافة إلى تحرير 246 عقدا وتسليمها إلى أصحابها.

واشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلبا، وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.

طالب المحافظ بسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها

وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحتة التنفيذية.