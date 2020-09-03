"الزراعيين" تسترد مسرح وسينما رومانس بعد 9 سنوات من الاستيلاء عليه

أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، استرداد النقابة لأحد أهم أصولها، "مسرح وسينما رومانس"، بشارع الجلاء برمسيس بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاستيلاء عليها، منذ عام 2011، موجها التهنئة لكل الزراعيين في جميع أنحاء مصر.

وأوضح خليفة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إجراءات استلام المسرح والسينما، أمس الأربعاء، 2 سبتمبر 2020، موجها التحية والتقدير والامتنان لقضاء مصر الشامخ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الأزبكية، ولجميع الأجهزة المعنية، قائلًا: "نفتخر ونعتز بسيادة دولة القانون، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة".

وأكد نقيب الزراعيين، أن النقابة ستعيد تأهيل المسرح والسينما، ليصبح منارة ثقافية، ويساهم في رفع الوعي للمجتمع، باعتبار ذلك جزء أصيل من دور المجتمع المدني، والنقابات المهنية، كذلك سيتم استخدام أصول النقابة بفكر استثماري، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة في مختلف المجالات.