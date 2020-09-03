مصدر: الشركة الفرنسية تبدأ عملها في الخط الثالث للمترو بعد 12 شهرا

فجر مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق مفاجأة حول بدء تشغيل الخط الثالث للمترو تحت إدارة شركة RATP الفرنسية، بعد 12 شهرا من الآن، رغم توقيع الاتفاق رسميا يوم الثلاثاء الماضي، بين اللواء عصام والي، رئيس القومية للأنفاق، ولورانس باتل، رئيسة مجلس إدارة الشركة الفرنسية، في حضور الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث إن الشركة طالبت مهلة لكيفية الاستعدادات النهائية لإدارة خط مترو القاهرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارة مترو الأنفاق على مستوى العالم، حيث أنها تدير المترو بنحو 13 دولة حول العالم، لافتا إلى أنه سيتم تعيين 90% من العمالة المصرية من مشرفين محطات ونظراء المحطات ومهندسين وفنيين وإخصائيين، في الخط الثالث للمترو، على أن يتم الاستعانة بنحو 10% فقط من الفرنسيين.

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة الفرنسية RATP ستسعى أن يكون الخط الثالث عالميًا، وستقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي، لافتًا إلى أن الوزارة على استعداد "اليوم" لتسليم الخط الثالث للشركة لبدأ عملها بشكل رسمي، موضحًا أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة.

وأوضح الوزير، لـ"الوطن"، بأن الخط الثالث كلف 97 مليار جنيه، وصمم على الطريقة العالمية، منوها أن تحديد أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو لن تتدخل فيها الشركة الفرنسية، وأن الشركة ستكون مختصة في الإدارة والتشغيل والصيانة، وتدريب العمالة المصرية، طوال مدة العقد والتي تصل إلى 15 عامًا.

يذكر أن وقع اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ولورانس باتل، رئيسة مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية، الثلاثاء الماضي، عقد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو للفرنسيين.