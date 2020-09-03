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عودة الصيد لمراكب "السنار والفلايك" بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
04:04 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقرر السماح بالصيد في خليجي العقبة والسويس أمام لمراكب السنار والفلايك الصغيرة، بداية من السبت المقبل، 5 سبتمبر الجاري.

وأكد مدير الثروة السمكية استمرار حظر الصيد بالمراكب ذات المحركات الثابتة مثل "الشانشولا والجر" ومن المقرر السماح لها بالصيد بدايةًَ من السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل، وأضاف مدير الثروة السمكية، أن القرار يُعد بشرى سارة لجميع الصيادين بالمحافظة، إثر معاناتهم من سوء الأحوال الاقتصادية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني بسبب توقف حركة الصيد.

 

 

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