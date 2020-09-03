رئيس الوزراء: مصرون على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على وجود إصرار من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه جرى عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وجرى الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة.

ولفت إلى أنه سيجرى تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يجرى تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.