حبس مختل عقليا 4 أيام على ذمة التحقيق: طعن شقيقين في مشاجرة

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول طنطا بقرار حبس مختل عقليًا حمل سلاحًا أبيض "ساطور"، حال سيره بالطريق العام وشروعه في طعن شقيقين بميدان الساعة في مدينة طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسماع أقوال شهود العيان.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة شقيقين على يد أحد الأشخاص "مجهول" بنطاق دائرة القسم، ونُقل المصابان إلى طوارئ طنطا الجامعي لإسعافهما.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وباشر الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة وتفريغ كاميرات المراقبة، جرى تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشخص المضبوط كان يعاني من اضطرابات نفسيه "مختل عقليا"، ويحمل ساطورًا وتعدى على شقيقين أثناء سيرهما بطريق العام، وأحدث إصابات لهم بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من جسدهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.