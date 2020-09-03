مؤتمر تنسيقي بجنوب سيناء استعدادا لافتتاح مشروعات تنموية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مؤتمرًا تنسيقيًا بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من قادة الجهات الأمنية بالمحافظة، للتنسيق والاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، والمقرر حضورها عدد من كبار المسؤولين ورجال الإعلام.

وأكد محافظة جنوب سيناء، أنه سيجري افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، خلال الفترة المقبلة مثل جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، والمتحف الفرعوني بشرم الشيخ، والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ، وعدد كبير من المشروعات التنموية بعدد من مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه هذه المشروعات ستكون لها دور إيجابي، في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

وطالب جميع الجهات الأمنية والتنفيذية بالتنسيق التمام فيما بينهما، لإظهار المحافظة بالمظهر اللائق خلال افتتاح هذه المشروعات المقرر حضورها قيادات سياسية مهمة.