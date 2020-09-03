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عميد زراعة بنها: برامج جديدة باللغة الإنجليزية لمواكبة سوق العمل

كتب:

حسن صالح
11:32 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتور محمود عراقي عميد زراعة. مشتهر

الدكتور محمود عراقي عميد زراعة. مشتهر

أعلنت كلية الزراعة بجامعة بنها عن بدء الدراسة فى برامج اللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، علمي علوم ورياضة، خلال العام الجامعي 2020 / 2021 للحصول علي درجة البكالوريوس.

وقال الدكتور محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة إن البرامج هي "برنامج التقنية الحيوية الزراعية" و"إستصلاح واستزراع الأراضي القاحلة" وبرنامج "أمن وسلامة الغذاء" وبرنامج "إدارة الأعمال الزراعية" ، مشيرا إلى قبول الطلاب بالبرامج طبقًا للمقابلة الشخصية والدراسة بفرع الجامعة بالعبور وكلية الزراعة ببنها.

وأضاف عراقى أن الكلية قطعت شوطًا كبيرًا في البرامج الدراسية الجديدة التي تُدّرس باللغة الانجليزية، وتسمح للخريجين بفرص عمل كبيرة وواعدة في سوق العمل، بالمشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية، لمساندة الدولة في تشغيل الشباب والتنمية في الريف المصري، كما وقعت اتفاقيات دولية مع العديد من الجامعات الصينية في المجالات الزراعية المختلفة.

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