رفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة لـ1.6 مليون مشترك للكهرباء بالمنوفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع المنوفية، إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة له 11 هندسة، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1,6 مليون مشترك، منهم عدد 410 آلاف مشترك مسبوق الدفع، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل ومعدلاته، سعياً إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى الساده العملاء لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

جدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من " مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – اشمون قرى "

وأكدت الوزارة على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى