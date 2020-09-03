عميد "آداب طنطا" يحتفي بالمفتي: "قدوتنا أمام العالم"

أعرب الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، عن سعادته بزيارة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى الجامعة، قائلا "قدوتنا أمام العالم كله في الدين الإسلامي، نورتنا".

وجاء ذلك خلال مناقشة مفتي الديار المصرية، رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.

وكان في استقبال المفتي، كل من الدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالكريم محمد جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية، إضافة إلى الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض من الباحثين الدارسين للدراسات العليا.