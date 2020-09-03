جامعة عين شمس تبدأ تلقي طلبات التحويل يدويا الأحد

يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس، في تلقي طلبات التحويل، وذلك منذ التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل حتى الخميس 22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية.

وقالت الجامعة، أنه سيتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة، ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد، وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع التالي INFO@STUDENTS.ASU.EDU.EG.