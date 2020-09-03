العثور على جثة شاب داخل مسكنه بمدينة طور سيناء

عثر أهالي مدينة الطور، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم، داخل شقته السكنية الكائنة بالمدينة، عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل شقته بحي الزهراء في مدينة الطور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد هشام عبده، رئيس المباحث، لمعاينة الجثة، وجرى نقلها إلى مستشفى الطور العام، وإخطار الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الوفاة نتيجة سقوط الشاب على الأرض، وحدوث إصابات في الرأس، ونزيف داخلي بالمخ، كما تبين أيضًا أنه كان يعاني من إضطرابات نفسية ويتناول أدوية مهدئة، وقال شهود العيان أن المتوفي يعيش بمفرده داخل الشقة، بينما يعيش باقي أفراد أسرته في شقة أخرى .