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بالأسماء.. اعتماد الدرجات المالية لـ 136 مُعلمًا بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
04:46 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أسماء المعلمين والمعلمات الذين شملهم قرار توفير التمويل المالي لدرجاتهم، وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن عدد المعلمين الذين شملهم قرار التنظيم والإدارة بتوفير درجاتهم المالية بلغ 136 معلمًا ومعلمة.

وهنأ وكيل الوزارة المعلمين والمعلمات، مؤكدًا حرص المديرية على مواصلة إستكمال الجهود لحصول كل معلم على حقه في أقرب وقت، مؤكدًا أن دعم محافظ جنوب سيناء للمديرية والعاملين بها، كان له الأثر البارز في حفظ حقوق المعلمين، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود لرعاية وصون حقوق المعلمين الآخرين .

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