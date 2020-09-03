السيطرة على حريق محدود بمخزن وقود محطة قطارات الواسطى

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق محدود، اليوم، شب بورشة مجاورة لمخزن وقود بمحطة السكك الحديدية بمدينة الواسطى، شمال بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وبالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان، أن الورشة تابعة لمخزن الوقود المخصص لإمداد القطارات بمحطة الواسطى، وأسندت عملية إحلال وتجديد الورشة لأحد المقاولين، وبدء تنفيذ العملية منذ ثلاثة أيام.

وأثناء عملية الإحلال والتجديد، شب حريق بالورشة نتيجة تطاير الشرر من "شنيور" كان يستخدمه أحد العمال، ونظرًا لتشبع أرضية الورشة بالسولار أشتعلت النيران، وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة العمال من السيطرة عليها، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وتشكيل لجنة لمعاينة مكان الحريق وإستبيان حقيقة ما جاء بأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.