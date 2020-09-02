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جامعة بني سويف تحتل المرتبة الرابعة في تصنيف "التايمز البريطاني"

كتب:

عمرو رجب
04:30 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن حصول الجامعة على المرتبة الرابعة في تصنيف التايمز والمركز السادس على مستوى الجامعات المصرية (1000-801).

وأوضح "حسن" أن التصنيف يعتمد على 13 مؤشرًا للأداء، أهمها جودة البحث العلمي، والنشر الدولي، وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعي بالأبحاث المنشورة في المجلات العلمية ذات التأثير، لافتًا إلى أن تصنيف التايمز يعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية، وفتح قنوات تعاون علمية مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، وفقاً لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها في تطوير البحث العلمي.

 ووجه "حسن" التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولها على هذا التصنيف الذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.

من جانبها قالت الدكتورة "سماء إمام الدق" مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن المكتب يعمل من خلال خطة إستراتيجية، وله العديد من الأنشطة أهمها إعداد وتنظيم العديد من الدورات المتخصصة في كتابة الأبحاث العلمية، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة، ورفعها على مواقع التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة.

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