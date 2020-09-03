وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله رسالتنا الأولى

أكدت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، خلال سبع سنوات الماضية، بلغ 3602 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن التكلفة المالية لإحلال وتجديد وصيانة وترميم تلك المساجد بلغت، 3 مليارات و32 مليون جنيه، لعمارة المساجد في سبع سنوات، وأن أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خدمة بيوت الله وعمارها رسالتنا الأولى في الأوقاف، وأن على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة و بذل أقصى الجهد في تحويلها إلى واقع ملموس.

وأوضح أن خدمة بيوت الله وعمارها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددا على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدءوب على تحويلها إلى واقع ملموس، فخدمة بيوت الله وعمارها ضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف، مما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله عز وجل.