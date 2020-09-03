أستاذ مصري بـ"هارفارد": وزير التعليم العالي شخصية منفتحة على العالم الخارجي

هنأ الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، وأحد العلماء المصريين الذين تعاقدت معهم مصر للتدريس في الجامعات الأهلية، مصر على تدشين الجامعات الأهلية، متوقعًا أن تحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

وأضاف حمدي خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتميز بأنه إنسانا منفتحا على العالم الخارجي، وأن اسمه سيدون بحروف من نور.

وتابع أن الدراسة في المرحلة الجامعية لها أسس، حيث إن دول العالم المتقدمة تكون فيها الجامعات مؤسسات غير هادفة للربح، سواء أكانت تحت مظلة الدولة أو يكونها مجموعة من المساهمين والأشخاص: "لا يوجد شخص في الخارج يملك جامعة، فقد يملك مدرسة ابتدائية أو إعدادية".