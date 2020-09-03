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ضبط أسماك ودواجن فاسدة في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:43 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
أسماك فاسدة

أسماك فاسدة

ضبطت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور السيد عوض وكيل الوزارة، أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك لآدمي في حملة للمديرية بإحدى قرى مركز الباجور.

وصادرت لجنة الطب البيطري، الأسماك والدواجن الفاسدة، وجرى إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وتقديم المضبوطات للنيابة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات لمواجهة أي ضرر يهدد صحة المواطن، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية في قرى ومدن المحافظة.

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