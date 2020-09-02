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محافظ المنوفية: إزالة 764 تعديا على أملاك الدولة

كتب:

إبراهيم الديهي
05:57 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 764 تعديًا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، في حملات موسعة خلال الفترة من 8/7/2020 وحتى 31/8/2020 .

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة عدد 527 تعديًا على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 66456 م2 ، و237 تعديًا على الأراضى الزراعية بإجمالى 178 فدانًا و14 قيراطًا و23 سهمًا بمختلف جهات الولاية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة التعديات والتصدى بكل حسم للمخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على هيبة الدولة.

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