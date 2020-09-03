نيابة المنوفية تحقق مع عامل ضبط بحوزته 150 ألف قرص مخدر

باشرت النيابة العامة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، تحقيقاتها في واقعة ضبط مديرية أمن المنوفية 150 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل في تلا.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر بغرض الإتجار قبل ترويجها على المتعاطين في دائرة مركز تلا.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وتواصل النيابة العامة في تلا تحقيقاتها في الواقعة.