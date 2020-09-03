محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية بشهادة تقدير ومكافأة مالية

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، الطالب محمد محمود عبدالرازق الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس بنسبة 98%، والطالبة حسناء محروس سماحه الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بنسبة 97%، جاء ذلك خلال استقباله لهم ولأسرهم بمكتبه بالديوان العام.

وهنأ محافظ المنوفية الطلاب الأوائل وأهداهم شهادة تقدير ومكافأة مالية لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بتفوقهم العلمي ما يساهم في الحفاظ على صدارة المنوفية بين المحافظات، مؤكدا فخره بهم وبأسرهم وأنهم نموذج مشرف وفخرا لأبناء المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية رئيس مدينة أشمون بتوفير محل كمصدر رزق مع الإعفاء من الإيجار لوالدة الطالبة حسناء سماحة، نظرًا لظروفها ووفاة زوجها وحرصها على توفير سبل الدعم لتربية أبنائها، مؤكدا حرصه على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.

وأشار الطالب محمد عبدالرازق بأن حلم حياته الالتحاق بكلية الهندسة، وأوضحت الطالبة حسناء سماحة عن رغبتها في الإلتحاق بكلية التجارة وتحقيق حلمها لتكون أستاذة جامعية وحصولها على فرصة عمل لمساعدة أسرتها.

كان محافظ المنوفية فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وحصول المحافظة على مركزين على مستوى الجمهورية، وأجرى اتصالا تليفونيا؛ لتقديم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل ولأسرهم.