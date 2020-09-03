الأوقاف: رئيس القطاع الديني خطيبا للجمعة بمسجد الأسمرات غدا

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة بمسجد الأسمرات بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والدكتور كمال أبو سيف مدير مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة بمسجد الماسة بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بمحافظة الإسكندرية بأداء خطبة الجمعة بمسجد بشائر الخير بالإسكندرية وبحضور الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وأكد بيان الوزارة أن التكليفات جاءت في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الجديدة بالمدن الجديدة دعويًّا وفكريًّا.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غداً سيكون تحت عنوان "الإيمان والعلم" وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً ومضموناً، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وناشدت جميع المصلين الحرص على الالتزام بذلك وبارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى يمكن مواصلة فتح المساجد، وأكد على استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.