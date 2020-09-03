عبد الغفار: الجامعات الأهلية مكان النابغين دون النظر لظروفهم المادية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الثلاثة التي سيتم افتتاحها العام المقبل جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين ستكون للنابغين والمتفوقين، وهذا توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم الاهتمام بالطالب المجتهد النابغ بصرف النظر عن قدراته المادية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن 100 منحة للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة، ومن شروطها أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، وأن يكون مصري الجنسية، ويتم ترتيب المتقدمين للمنح على حسب درجاتهم في الثانوية العامة وامتحان القبول.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يتم إتاحة الفرصة للمتقدمين النابغين والمجتهدين للحصول على المنح، مؤكدًا أنه تواصل مع هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بخصوص المنح، وأكد له الأخير في الهاتف أن البنك سيدعم بعض المنح بشكل 100% ويكون لوزارة التعليم العالي الحق في تنظيم المنحة سواء 20% أو 50% أو 100%.

وأوضح أنه سيتم من خلال هذه المنح دعم بعض البرامج، مثل دعم برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة أو هندسة المياه، أو بولوجيا الأحياء المائية أو علوم وتكنولوجيا النانو، "دي برامج عاوزين ندعم فيها الناس ونعمل لهم منح، وكذلك مجال تصميم الأثاث وعلوم الحاسب وتحليل البيانات الضخمة".