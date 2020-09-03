قبل "القواد الإلكتروني".. أبرز الجرائم التي انتشرت على مواقع التواصل

اتخذوا من التقدم التكنولوجي وسيلة للقيام بعملياتهم الإجرامية والخارجة عن القانون، وتسعى الجهات الأمنية في الدولة للسيطرة على تلك الجرائم، والتي كان آخرها القبض على شاب أربعيني يعمل "قوادًا إلكترونيًا" بتفاصيل جريمته بعد القبض عليه مع 3 ساقطات في الحي الراقي بمنطقة قصر النيل.

واعترف المتهم باستغلاله لـ3 سيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف "كل واحدة ملزمة تدفع ليا 7 آلاف جنيه في الشهر، عشان مهمتي بجيب لها زباين نضيفة"، بتلك الكلمات اعترف شاب أربعيني يعمل "قوادًا إلكترونيًا" بتفاصيل جريمته بعد القبض عليه مع 3 ساقطات في الحي الراقي بمنطقة قصر النيل.

لم تكن هذه هي أولى الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، ففي أغسطس الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، من بينهم 4 يحملون جنسيات دول أجنبية، تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتبين من التحريات أن المتهمين استغلوا تلك الصفحات الاحتيالية في الإيقاع بضحاياهم عن طريق إرسال طلبات صداقة لهم وإيهامهم برغبتهم في استثمار أموالهم بالبلاد وإرسال هدايا عينية لهم، وعقب ذلك يقومون بإيهام الضحايا بوصول تلك الهدايا للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية وإيداعها بمخازن الجمارك، ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية في حساب موظف شركة الشحن كرسوم شحن وتخليص جمركي لاستلامها.

وفي أغسطس 2018، قامت إحدى السيدات تُدعى "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، وزوجها "محمد. ن. ع"، عاطل، بعرض جنينها للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف جنيه.

ووقع المتهمان في قبضة الأمن، وعقب 5 أشهر من التحقيقات بالقضية، أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار عليها، في مارس 2019 بعدما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "محمد. ن. ع"، عاطل، وزوجته "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، غيابياً، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية فى القضية، بتهمة الاتجار بالبشر.

كذلك شهدت الامتحانات على مدار الأعوام الماضية العديد من حالات الغش الإلكتروني، إذ قامت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتسريب الامتحان قبل موعده بدقائق، وكان آخر هذه التسريبات، تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية "سات SAT"، مما ترتب عليه إلغاء امتحان هذا العام.