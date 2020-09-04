خال بائع الفريسكا: ناس في أمريكا كلمتنا عشان تتواصل معاه

قال عبدالناصر راضي، والد إبراهيم المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إنه تربى وربى أبناءه على الكفاح، مشيرًا إلى أنه لديه نجل آخر يدعى خالد، وابنة تدعى حبيبة وهي متفوقة وتحصل على المركز الأول على المدرسة كل عام.

وأضاف "راضي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر شاشة المحور: "نحن 5 أشقاء، كلنا مكافحون، شقيقه الأكبر لديه ابنتان الأولى طبيبة بشرية والأخرى تعمل بالصيدلة".

وقال المهندس مجدي محمود، خال بائع الفريسكا، إن نجل أخته شاب ناضج، لدرجة أنه يستشيره في مشكلاته، وأنه عندما يذاكر فإنه يهتم بالفهم أكثر من الحفظ، وهو ما جعله قادرًا على المذاكرة لإخوته.

وأضاف: "الدنيا اتقلبت بعد الفيديو ووزير التعليم العالي كان بيدور على إبراهيم ومكنش عارف يكلمه أزاي لأننا كنا في الساحل الشمالي وكنا في الطريق لإسكندرية، وناس من أمريكا كانت عاوزة تكلمه وتقوله إحنا فخورين بيك، واللي حصل ده عمره ما حصل معانا".