ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على طقس 72 ساعة في مصر

تقلبات يشهدها الطقس في مصر، خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وكيل مركز الإستشعار عن بعد تكشف سبب التغيرات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة كانت أمس أقل من الأيام الماضية ما قلل من نسبة الشبورة المائية التي كانت موجودة على مدار اليومين الماضيين التي كانت تعتبر متوسطة الشدة على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت "شاكر"، خلال تصريحات تلفزيونية لها، أن الشبورة اليوم أقل حدة وذلك بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تشتت نسبة الرطوبة إلي حد ما ما سيقلل من إحساسنا بالحرارة اليوم عن الأيام الماضية بحوالي درجة تقريبا.

وأكدت أن الأيام الماضية كان هناك ارتفاع بسيط في الحرارة، وكانت قد وصلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة، وأمس ما بين 35 إلى 36 درجة وأيضًا اليومين القادمين وأنه مع وجود انخفاض طفيف في نسب الرطوبة سيقلل إحساسنا إلى حد ما بالحرارة.

ونوهت عن وجود فرص سقوط أمطار تكون متوسطة على جنوب سيناء وتحديدا منطقة سانت كاترين الذي حدث عليها أمطار أول أمس ومتوقع اليوم أيضا أن تكون هناك فرص أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية على بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء، وتحديدا مدينة كاترين الذي يكون عليها أمطار والتي من الممكن أن تتجمع على الجبال وتنزل في الوديان وتؤدي لتشكل سيول خفيفة في المجاري والوديان.

واستكملت أن هذه الفترة تكون انتقالية وننهي فصل الصيف والدخول على فصل الخريف فمن المتوقع أن يحدث أي شيء وخاصة في المناطق الجبلية.

"الأرصاد" توضح طبيعة الطقس خلال شهر سبتمبر: 22 يوما على نهاية الصيف

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باقتراب قدوم فصل الخريف، خاصة أنّه يرتبط فى أذهان المصريين بأنّه الشهر الذي تنخفض خلاله درجات الحرارة وتقل نسب الرطوبة تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الصيف.

وفي هذا الصدد؛ يوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في حديثه لـ"الوطن"، أنّ شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف، حيث يستمر خلال أسابيعه الأولى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لنشهد خلال الأيام الستة المقبلة استقرارا في حالة الطقس، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية، ما يعني أنّه لا يوجد اختلاف كبير في درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنّ من أهم الظواهر الجوية التي نشهدها خلال الفترة الحالية هو تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضح "شاهين" أنّه يتبقى 22 يومًا على نهاية فصل الصيف، ليبدأ فصل الخريف جغرافيًا يوم 23 سبتمبر الحالي، ويتوقع أن يبدأ معه الاعتدال الخريفي في حالة الطقس على البلاد.