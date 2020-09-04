جمعة يفتتح مسجد الحق المبين بطور سيناء ويخطب من منبره اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية انهت الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسجد الحق المبين بمدينة الطور، تمهيدًا لافتتاحه خلال ساعات حيث جرى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية بالمسجد، ووضع العلامات الاسترشادية لمراعاة التباعد الاجتماعي في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين عقب افتتاحه مباشرًا، وسيجري نقل شعائر صلاة الجمعة منه.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف سيفتتح 7 مساجد، بينها 4 مساجد بمدينة الطور وهي مسجد الحق المبين بالمنشية، ومسجد الفرقان بحي الزهراء، ومسجد خالد بن الوليد بحي الشروق، ومسجد عودة بوادي الطور، ومسجد اثبيت في وادي فيران بسانت كاترين، ومسجد السلام بميناء نويبع، ومسجد علي بن أبي طالب بمدينة أبورديس.