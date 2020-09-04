إزالة 866 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 866 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، شملت تنفيذ 614 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة 70460 مترا مربعا، وإزالة 252 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 179 فدانا و24 قيراطا و9 أسهم، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجاري، وسيجرى الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقا لأحكام القانون.