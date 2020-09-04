غلق وتشميع محل للكاوتش دون ترخيص في المنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، من غلق محل يدار دون ترخيص، بحضور رئيس الوحدة المحلية بطوخ دلكة ومدير إدارة شؤون البيئة ورخص المحلات.

وجرى غلق محل إصلاح كاوتش، يدار بدون ترخيص ووضع الشمع الأحمر عليه.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، في بيان لها، أن الغلق يأتي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرار للأعمال التي تجرى على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية وبمتابعة رئيس مركز ومدينة تلا المهندس راضي عمار.