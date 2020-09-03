أطلق لحيته ليتاجر في المخدرات.. ومباحث المنوفية تكشف حقيقته

كان يتخفى في لحيته الكثيفة وقصده المساجد للصلاة، ظل تقيًا في عيون الناس دون أن يعلم أحد حقيقته، حتى كشفت مديرية أمن المنوفية اللثام عن وجهه الحقيقي إثر القبض عليه وبحوزته 150 ألف قرص من مخدر الترامادول.

"السيد.م.خ" 30 عامًا يعمل "فكهاني" بسوق "القيثارية" الكائن بمدينة تلا، صار مثارًا لحديث الناس في المحافظة بعد القبض عليه في أكبر ضبطية للأقراص المخدرة بمركز تلا، حيث بدأت الواقعة بمعلومات وردت لوحدة مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، تفيد بقيام المتهم بشراء أقراص مخدرة من محافظة الإسكندرية وترويجها بالمحافظة، وبالاستعلام عن الشاب تبين أنه غير معروف عنه العمل في المخدرات وإنما شاب صالح يمسك "السبحة" في يده بشكل مستمر.

جرى إعداد الكمائن الثابتة والمتحركة تحت إشراف العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، وبمداهمة شقة المتهم تبين وجود الأقراص المخدرة في إحدى غرف الشقة، وقدرت مصادر التكلفة الإجمالية للمضبوطات بمبلغ 2 مليون وربع مليون جنيه، كما تم ضبط 800 جنيه بحوزته، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع تجار المخدرات.

يذكر أن اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، يفيد بضبط فكهاني "السيد.م.خ" 35 سنة، وبحوزته 150 ألف قرص مخدر بغرض الاتجار قبل ترويجها على المتعاطين في دائرة مركز تلا، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 800 جنيه.