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"تعليم المنوفية" تُكرم أوائل الدبلومات الفنية على الجمهورية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:41 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
تكريم أوائل الدبلومات الفنية

تكريم أوائل الدبلومات الفنية

كرّم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أوائل الدبلومات الفنية، اليوم،  من أبناء محافظة المنوفية.

وشملت قائنة الأوائل الطالبة حسناء محروس سماحة، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، والطالب محمد محمود عبد الرازق - المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

وقدم "سويد" تحية إعزاز وتقدير للطلبة الأوائل وأسرهم ومعلميهم لتفوقهم وتميزهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية مشيدا بهذا التفوق العلمي الذي حافظ بلا شك على صدارة المحافظة.

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