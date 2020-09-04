وفد الشركات الصربية يعد بزيادة أعداد السائحين للغردقة

أشاد وفد من ممثلي شركات السياحة الصربية بفنادق الغردقة في البحر الأحمر، بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ووعد الوفد بزيادة الأعداد الوافدة من السياحة الصربية، من خلال تسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر، قبل مغادرتهم غدا الغردقة بعد انتهاء برنامج الزيارة.

استضافت فنادق الغردقة ممثلي 19 شركة سياحية صربية، في ورشة عمل لعدد من فنادق الغردقة للتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة، لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كشف علاء الدين محمود، مدير أحد الفنادق المستضيفة للوفد الصربي، اليوم الجمعة، عن أنه جرى تنظيم برنامج سياحي للوفد الصربي لزيارة من فنادق الغردقة كورشة عمل للتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر.

ولفت إلى أن ممثلي شركات السياحية المشاركين في ورشة العمل، مشيرا إلى أنهم أعلنوا زيادة عدد الرحلات الجوية للغردقة في الموسم الشتوي المقبل.