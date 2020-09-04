مكرم: حب الوطن ليس مجدا ذاتيا.. وجميعنا في خط دفاع واحد عن الوطن

قالت السفير نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أبناءنا من الشباب الدارسين بالخارج، زاروا متحف القوات الجوية، وذلك للتعرف على تاريخ وقوة نسور مصر.

وأضافت مكرم في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشباب التقوا بعدد من القادة، كما تعرفوا على أبطالنا في حرب 1973، وقصص هؤلاء الأبطال والتضحيات التي قاموا بها، جعلت الشباب يفخروا ببلدهم.

وأكدت مكرم، أن الشباب الدارسين بالخارج، بعد زيارة متحف القوات الجوية، تعلموا درسا مهما أن الحماية ليست اعتداء، "حب الوطن مش مجد ذاتي، وإن مصر منظومة واحدة، مكونة من جيش وشرطة، ست ورجل، مسلم ومسيحي، كلهم خط دفاع واحد عن الدولة علشان تحدياتها كبيرة، واختتمت مكرم كلمتها ربنا أكبر".